上野動物園から中国に返還された双子のジャイアントパンダが、現地の空港に到着しました。日本時間の28日午前2時ごろ、シャオシャオとレイレイを乗せた飛行機が四川省成都市の空港に到着しました。未明にもかかわらず、空港には中国人のファンが到着を待ち受けていました。その後2頭のゲージは飛行機からトラックに積み替えられ、作業の合間にはレイレイが顔を出して餌を食べる様子も見られました。シャオシャオとレイレイは、これ