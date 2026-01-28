この記事をまとめると ■クルマには中身は同じなのに外観や車名が異なる「姉妹車」が存在する ■アルファードとヴェルファイアは見た目だけでなく性能面でも差がつけられている ■姉妹車の売れ行きはメーカーや車種の性格に応じて大きく異なる 姉妹車の売れ行きと人気は比例しない 基本的には同じクルマなのに、車名の異なる「姉妹車」がある。まずコンパクトSUVのダイハツ・ロッキーとトヨタ・ライズは、基本的に同じクルマだが