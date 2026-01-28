第102回箱根駅伝で3連覇を飾った青山学院大学が25日、練習拠点とする相模原キャンパスの最寄り駅、JR淵野辺駅周辺で優勝パレードを開催。2区で力走をみせた飯田翔大選手(2年)は、「絶対的エース」を目標に掲げました。約3万人のファンが集まった優勝パレード。昨年、16人のメンバーに入れなかった飯田選手は、走った選手が乗るバスに乗れず、「楽しいながらも悔しい思いがあった」と振り返ります。今年は箱根駅伝往路の2区を担当し