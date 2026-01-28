1月27日に公示された衆議院選挙。TBSテレビ「news23」では、▽5人以上の国会議員が所属し、▽直近の国政選挙での得票率が2％以上の7党の党首を招き、討論会を行いました。前編は「選挙の争点」についてです。（1月25日収録）【写真を見る】【7党首に聞く】真っ向対立の「選挙の争点」と解散の大義【news23党首討論 前編】7党首に聞く「選挙の争点」小川彩佳キャスター：討論を始めさせていただきます。なるべく多くのご意見を伺い