28日で発生から1年となる埼玉県八潮市の道路陥没事故についてです。『news zero』が改めて現地を取材すると、事故の影響がいまだに続き、周辺住民を悩ませている実態が見えてきました。■事故から1年…今も生活に深刻な影響続く「『この先通行止めの為迂回願います』と書いてありますね。一般車の立ち入りを制限していますね」『news zero』が訪れたのは、去年1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故の現場。突然、道路に大きな