プロ野球・北海道日本ハムファイターズの本拠地球場「エスコンフィールド北海道」（北海道北広島市）を核とする「北海道ボールパークＦビレッジ」の２０２５年来場者数が４５０万人を突破したことが分かった。運営するファイターズスポーツ＆エンターテイメントが２７日、発表した。来場者は計４５９万１３５７人で、主催するプロ野球の公式戦が約２２３万人、それ以外が約２３６万人だった。計４１９万人だった開業２年目の２