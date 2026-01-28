きのうは一時的に冬型の気圧配置が緩んで、日本海側でも雪ではなく雨となったところがありましたが、きょうからまた寒波がやってきて、日本海側では雪の量が増えそうです。きょうは日本海側で断続的に雪が降るでしょう。きのう雨が中心だった北陸でも、きょうは雪が中心となりそうです。また夜遅くになると、青森や新潟などで雪の降り方が強まるところがあるでしょう。沖縄は朝まで雨、太平洋側はきょうもおおむね晴れますが、昼過