2月27日より公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、シリーズ初となるMX4D（R）・4DXで同時公開されることが決定。美しい海底世界が広がる4Dポスターと最新予告映像が新たに解禁された。さらに、宣伝アンバサダーの平愛梨が一足先に4D上映を体験する様子を収めた、ドラえもん解説による“4D楽しみ方動画”も到着した。【動画】シリーズ史上初『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』4D予告＆4D楽しみ方動画