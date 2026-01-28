大泉洋が主演する10月期の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）で、箱根駅伝に挑む学生たちを演じる追加キャストとして、水沢林太郎、荒木飛羽、齋藤璃佑、浅野竣哉の出演が発表された。【写真】庄司浩平・池田匡志らが箱根駅伝に挑む学生に原作の同名小説は、日本の正月の風物詩となった箱根駅伝をテーマに作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠