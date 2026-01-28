志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）の第3話が27日に放送。颯太（天野優）の涙に反響が集まっている。【写真】ドラマ『未来のムスコ』第3話より阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太が現れたことから始ま