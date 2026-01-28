竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が27日に放送され、聞き込み中の淳一（竹内）がたどり着いた証言に対して、ネット上には「めちゃくちゃ重要」「気になるーっ！黒のSUV…」「品川ナンバー…」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】江口のりこ演じる南良の事情聴取が「怖い」と話