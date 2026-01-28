松山ケンイチが主演するドラマ10『テミスの不確かな法廷』（NHK総合／毎週火曜22時）の第4話が27日に放送され、遠藤憲一演じる判事の門倉が法廷で怒りをあらわにすると、ネット上には「最高だ！」「だめだ。泣く」「かっこいい！号泣しそう」といった声が相次いだ。【写真】第4話ラストには乃木坂46元メンバーの人気女優も登場運送会社ドライバーが起こした事故原因をめぐる裁判。安堂（松山）のミスにより原告・四宮（伊東蒼