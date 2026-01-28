ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２８日、生放送され、午前６時の時報を伝える直前に総合司会の安住紳一郎アナウンサーが定例のあいさつを行った。そこで「ちょっと暗い話になって恐縮なんですけれども」と前置きし、米ダートマス大の研究データとして１３２か国、民族、賃金、職種、性別、寿命に関わらず人生において最も幸福感が薄れる年代が４７〜４８歳とされていることをグラフとともに紹介