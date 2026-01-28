「めちゃくちゃ売れているんで、今（笑）」【画像】佐藤が4月放送の初主演ドラマで共演する有名女優は…と、昨年のラジオで語っていたtimelesz（タイムレス）の佐藤勝利（29）。自信満々のその言葉通り、今年も快進撃は止まらない。佐藤勝利◆◆◆グループとしても個人としても大活躍元Sexy Zoneメンバーの佐藤、菊池風磨、松島聡に、オーディション企画『timelesz project』（通称タイプロ）で選ばれた5人が加入したタイムレ