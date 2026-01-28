〈「たかが入れ歯で寝たきりに？」医療ジャーナリストの母（90）を入れ歯の神様が救った【歯科医師が推薦する医院リスト付き】〉から続く高齢になると、長年使った入れ歯が合わなくなることがある。合わない入れ歯を使い続けていると、徐々に食事が摂れなくなり、「寝たきり」のリスクが高まる。しかし、「儲からない」とされる入れ歯修理を引き受ける歯科医師はとても少ない。【画像】「噛める入れ歯を作ってくれる歯科医60人」