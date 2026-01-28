プロ野球・巨人は25日に新人合同自主トレを打ち上げ。2月1日のキャンプインへ向けルーキーたちが汗を流した中、ドラフト2位・田和廉投手が意気込みを語りました。ここまで「キャンプへ向けて一歩一歩しっかりケガなく進んできた」と順調な調整ぶりをアピールした田和投手。いよいよ迎える初キャンプに「自分のパフォーマンスを全ての人にアピールしていけるように頑張っていきたい」と力を込めます。田和投手は早稲田大学時代から