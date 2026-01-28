衆議院選挙が27日公示され、1285人が立候補しました。27日に公示された衆議院選挙には1285人が立候補し、小選挙区289、比例代表176のあわせて465議席を巡って争います。与党が目標議席と定める「過半数」の233議席を獲得できるかが焦点です。小選挙区の候補者は1119人で、各党の候補者数は自民党285人、中道改革連合202人、日本維新の会87人、国民民主党102人、共産党158人、れいわ新選組18人、参政党182人、減税日本・ゆうこく連