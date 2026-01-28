天下一品商事は、アメリカ・ロサンゼルスに「天下一品 LA 本店」を2025年12月8日にオープンした。鶏がらや野菜などをじっくりと炊きだして作る濃厚スープ「こってり」のラーメンを楽しめる。メニューの一例は、こってりラーメンが19.5米ドル、こってりスペシャルが34.5米ドル、ヴィーガンラーメンが18.5米ドルなど。アメリカでの日本の食文化発信拠点であるリトルトーキョー内、大谷翔平選手の壁画が描かれている都ホテルの向かい