マネジャーの立場になると本部長、役員などとコミュニケーションを取る機会も出てきます。気をつけたいのは、役員クラスの人たちと話すときの伝え方です。伝え方を間違えると、あなたの要望が「ただのわがまま」に聞こえてしまうかもしれません。（ギックス共同創業者田中耕比古）部長と話すときと役員と話すときの違いとは？マネジャーという立場になると、社内のいろいろなレイヤーの人とコミュニケーションを取る機会が増え