大谷のトップバッター起用は、対戦国にとっては脅威でしかない(C)Getty Images井端弘和監督が率いる野球日本代表「侍ジャパン」は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、現在までメンバー29人が選出されている。1月26日、井端監督より新たに10選手が発表されており、打者では鈴木誠也カブス）、岡本和真ブルージェイズ）、村上宗隆ホワイトソックス）といった、MLB組が名を連ねた。それぞれが打線の軸と