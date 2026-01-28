現役時代の高橋成美さん。引退後も華麗な滑りを披露した(C)Getty Images2012年のフィギュアスケート世界選手権ペアで銅メダルに輝いた高橋成美さんが自身のXを更新し、氷上で華麗に舞う姿を披露。大きな反響が寄せられている。【動画】「プロすぎる笑笑」元フィギュア女子・高橋成美さんの華麗な滑りをチェック18年に現役引退してから8年が経ち、現在34歳となった高橋さんは、5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」の楽曲『好き