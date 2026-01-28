1961年に起きた「名張毒ぶどう酒事件」をめぐり、病死した奥西勝元死刑囚の弁護士が死刑執行に関する文書の開示を国に求めている裁判で、最高裁は名古屋高裁に審理を差し戻しました。この事件は1961年、三重・名張市の公民館で開かれた懇親会で、ぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡したもので、殺人などの罪に問われた奥西勝元死刑囚の死刑判決が確定し、奥西元死刑囚は裁判のやり直しを求めていましたが、2015年に病死しました。奥西