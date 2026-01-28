衆院選が公示された27日、大分県内では3選挙区に計12人が立候補し、12日間の選挙戦が始まった。高市早苗政権への評価や、自民と維新による連立の枠組み、物価高対策や消費減税などが論戦の軸になりそうだ。投開票は2月8日。日田市や玖珠郡を含む大分2区は、自民前職と中道前職の2氏による一騎打ちとなり、それぞれが第一声を上げて有権者に支持を訴えた。大分2区で立候補した自民前職の広瀬建氏（52）は、佐伯市内の駐車場で出