長崎県壱岐市で25日、水平線に沈みゆく太陽がだるまのような形になる「だるま夕日」が見られた。西岸の壱岐大瀬灯台付近では、だるま夕日が辺りを赤く染めていた。冷たい大気と海面付近の空気の温度差により光が屈折する蜃気楼（しんきろう）の一種。秋から冬の冷え込んだ晴れの日に起きやすく、この時期の風物詩となっている。太陽の形が「Ω」に似ていることから、海外では「オメガサン」とも呼ばれるという。（野田範子）