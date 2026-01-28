1区国民優先ぶれずに実現内田隆英氏（共産新人）国民の暮らし、平和、人権をぶれずに守り抜く。非核三原則の見直しなどとんでもない。戦争する国づくりは絶対に止めないといけない。軍事費（防衛費）削減で消費税などの引き下げを実現する。みなさんの声を代弁するため今度こそ駆け上がる。造船、航空機産業後押し松石宗平氏（参政新人）造船業を復活させ、三菱重工業長崎造船所が進める航空機産業も後押ししたい。