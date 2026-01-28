文化財防火デーの26日、国指定重要文化財「武雄温泉新館・楼門」がある佐賀県武雄市の武雄温泉と周辺で、火災防御訓練が行われた。訓練は、新館に隣接する宿泊施設「楼門亭」から出火、乾燥と強風の注意報が発令中で、木造建築の楼門などに火の手が接近しているという想定。武雄消防署員や消防団員、周辺の温泉7施設の従業員など計約130人が参加した。消防車両やポンプ車など12台も出動し、楼門前でははしご車に乗った消防署