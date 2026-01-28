冬野菜の育て方やこんにゃく作りを学ぶ「くるくる菜園塾」が2月1日午前9時〜午後0時半、福岡県香春町採銅所の「コミュニティセンター採do所」や近くの農園で開かれる。主催の採銅所地域コミュニティ協議会さとやま部会が参加者を募集している。同部会では休耕田を活用し、土地の一部を貸し出す「シェア農園」に取り組んでいる。菜園塾は年間10回開催しており、今回は特別回として宮崎県都農町で無化学肥料、無農薬での野菜作り