衆院選が公示された27日、長崎県内の3小選挙区に前職4人と新人6人の計10人が立候補した。自民党は全区に擁立。対する野党は新党「中道改革連合」が2、3区、国民民主党は1区と候補をすみ分けた。日本維新の会と共産党は1区、参政党も1、2区にそれぞれ候補を立てた。物価高対策は、人口減少への対応は、安全保障の在り方は−。2月8日の投開票まで12日間の論戦がスタートした。■1区共産新人の内田隆英氏は、長崎市中心街で第一声