衆院選の期日前投票は28日に始まる。2月7日まで、佐賀県内20市町の役場庁舎や公民館など計63カ所に投票所が設けられる。投票時間は一部を除き、午前8時半〜午後8時まで。今回の衆院選は解散翌日から投開票までが戦後最短の16日間で、各市町選挙管理委員会から送られる投票所入場整理券が、期日前投票の開始までに届かない自治体も出る見込み。受け付けで本人確認ができる書類を示せば投票は可能で、県選管は「期日前投票所の開