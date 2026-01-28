福岡市博多区の櫛田神社で2月3日に開かれる節分大祭を前に、同神社の神職らが26日、同市・天神の西日本新聞社を訪れ、大祭をPRした。神職が扮（ふん）した赤鬼と青鬼が登場すると、社員たちが「鬼は外」のかけ声で豆まき。その後、田川大介社長に福を招く縁起物の「福寄せ」が贈られた。同神社権禰宜（ごんねぎ）の高山定史さんは「大祭の境内は福でいっぱい。皆さんと良いスタートが切れたら」と呼びかけた。神社では2月2日