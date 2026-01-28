福岡県新宮町の住民参加型ミュージカル「龍王との誓い〜相島積石塚群の謎〜2026」の稽古が、2月15日の公演に向けて大詰めを迎えている。年明けから本番の衣装で通し稽古に入り、歌やダンスを交えた演技に磨きをかけている。公益財団法人「新宮町文化振興財団」の主催。8回目の今年は、水の神として地球を見守る龍王や古墳時代に築かれた相島積石塚群（国史跡）の謎を巡り、古里の歴史と文化を調べる住民たちが時空を超えて活躍