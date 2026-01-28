第51回衆院選は27日に公示された。佐賀1区は減税日本・ゆうこく連合の前職、参政党の新人、自民党の前職が立候補。2区は過去4回激突した自民、中道改革連合前職の一騎打ちとなった。この日は県内各地でそれぞれが第一声を上げ、12日間の選挙戦がスタートした。高市早苗首相が、前回衆院選からわずか1年3カ月という異例のタイミングで「首相としての進退を懸ける」として踏み切った解散。直近で立ち上がった新党を含め、私たちの