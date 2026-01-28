西日本鉄道（福岡市）は、北九州市と大分県別府市でも屋根なしの2階建て観光バス「オープントップバス」を運行すると発表した。現在2台で営業している福岡市では新型車両に更新して新コースも設ける。インバウンド（訪日客）など旅行客の利用が増えており、観光資源として地域活性化につなげる。