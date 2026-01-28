きのう公示された衆院選の重要な論点は消費税の減税だ。ほとんどの与野党が公約し、長引く物価高に苦しむ国民へのアピールを競い合っている。減税すれば家計の負担は減る。同時に、私たちの暮らしに欠かせない社会保障の財源に大きな穴があく。それを補う確かな方策を各党は示していない。国民受けする大盤振る舞いだけでは無責任だ。代わりの財源が曖昧なようでは、かえって国民の負担を増やすことになる。■財源は確保でき