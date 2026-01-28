日本陸連は27日、アジア・クロスカントリー選手権（2月21日、福岡市・海の中道海浜公園）に派遣する代表選手を発表した。男子（10キロ）は昨秋の世界選手権東京大会3000メートル障害8位の三浦龍司（SUBARU）ら4人が出場。女子（10キロ）は同大会1万メートル6位の広中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝ら4人がエントリーした。また、U20（20歳未満）女子6キロには川西みち（豊田自動織機）＝北九州市出身＝ら4