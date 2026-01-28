ソフトバンクのスチュワートが完全復活を誓った。昨季は左腹直筋を痛めた影響で1軍登板なし。無念のシーズンとなったが、2024年に先発ローテの一角として9勝を挙げた実績を持つだけに周囲の期待も高い。この日、福岡県筑後市のファーム施設に足を運び、キャッチボールなどで汗を流した右腕は「（投手コーチ兼ヘッドコーディネーターの）倉野さんから（今季は）15勝と言われている」と課されたノルマを明かし「（体は）すごくい