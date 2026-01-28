上野動物園から中国に返還された双子のジャイアントパンダが28日未明、内陸部・四川省の空港に到着しました。上野動物園から返還された双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は28日未明、中国・四川省に到着し、空港周辺に集まったファンに出迎えられました。ファン「ついに四川のふるさとに戻れた。ようこそ私たちの宝物」「上野動物園が私たちの宝をお世話してくれたことに感謝しています」2頭はこのあと受け