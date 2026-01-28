卓球男子日本代表元監督の倉嶋洋介氏が２７日に都内で会見し、一般社団法人「Ｔ―ＮＥＸＴ」の設立を発表した。日本卓球協会と連携して、来年４月をメドにトップの指導者を育成する「Ｓ級・Ａ級コーチライセンス」の導入を進める方針だ。代表理事を務める倉嶋氏は「指導者が学ぶ場所がないとダメ」と熱弁。指導者養成に力を入れてきた日本サッカー協会（ＪＦＡ）の田嶋幸三名誉会長も「絶対に応援しようと思った」と賛同し、理