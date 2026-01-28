米国・ＷＷＥの戸澤陽（４０）が、世界タッグ王座挑戦者決定フェイタル４ＷＡＹマッチで、大殊勲のフォール勝ちを収めた。盟友オーティスとユニット「アルファ・アカデミー」を組んできたが、仲間のマキシン・デュプリがベッキー・リンチから女子インターコンチネンタル王座を奪取する活躍を見せた。これに刺激を受けた戸澤とオーティスは、兄ジミー・ウーソと世界タッグ王座を保持するジェイ・ウーソへの直談判を経て、挑戦者