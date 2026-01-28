女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の?悪の女寝業師?小波（２９）が、２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会で迎え撃つゴッズアイ（ＧＥ）の壮麗亜美（２８）を一刀両断だ。壮麗とは２０２２年４月からＧＥで行動を共にした。だが、壮麗が左ヒザ前十字靱帯の負傷と半月板の手術のため欠場中の２４年７月に、小波が造反。現在のヘイトに移籍した因縁がある。