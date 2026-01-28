女性を性風俗店に紹介するスカウト行為を容認する見返りに３年前に暴力団にみかじめ料６０万円を支払っていたとして、警視庁暴力団対策課は２６日、東京都暴力団排除条例違反容疑で、国内最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のトップで住所不定職業不詳の小畑寛昭容疑者（４０）を逮捕した。警視庁は２０２５年１月、小畑容疑者の逮捕状を取得したものの、小畑容疑者は行方が分からなくなっていた。今年２１日に公開手配