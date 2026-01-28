お笑い芸人のケンドーコバヤシが出演する、BS朝日『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』(毎週木曜22:30〜)が、29日に放送される。『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』“ケンコバ”ことケンドーコバヤシが、全国のビジネスホテル＝ビジホを訪れ、周辺の歓楽街をそぞろ歩き、気になったお店にふらっとお邪魔し、その土地の美味しい料理と酒に酔いしれる同番組。29日、そして2月5日の放送には、今年最初のゲストとして、放送作家