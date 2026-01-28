タレントの関根勤と小堺一機が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)小堺一機、関根勤＝テレビ朝日提供ともに古希を超え、ますます元気な関根と小堺。“コサキン”の愛称で親しまれ、約半世紀となる2人が、40年前の関根の出演映像と共に、その結成秘話や下積み時代の苦労を明かす。小堺は、長年『徹子の部屋』の裏番組で司会を務めていたが、番組開始当初は全くうま