NY原油先物3 月限（WTI）（終値） 1バレル＝62.39（+1.76+2.90%） ニューヨーク原油は急反発。さらにドル安が進展するなか、米空母が中東の海域に到達したことで、再び米国とイランの緊張が高まっていることや、米国を襲っている厳しい寒波で、米国の原油生産量が先週末、全体の約１５％に当たる日量２００万バレルも減産に追い込まれたことに支援され、さらに戻り高値を更新する展開。また、カザフスタンのテン