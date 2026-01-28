トランプ大統領の為替に関する発言が伝わっており、「ドルの下落が大き過ぎるとは考えていない」と述べた。 ・ドルの下落が大き過ぎるとは考えていない。 ・ドル安を懸念していない。 ・ドルは好調だ。 ・中国と日本は常に通貨安を望んでいた。