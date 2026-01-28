ＮＹ時間の終盤に入って、ドル安の動きが加速している。トランプ大統領の為替に関する発言に反応している模様。大統領は「ドルの下落が大き過ぎるとは考えていない。 ドル安を懸念していない」と述べている。 ドル円は１５２．１０円付近まで下げ幅を拡大させ、ユーロドルは２１年６月以来の１．２０ドル台に上昇。 ＊トランプ大統領 ・ドルの下落が大き過ぎるとは考えていない。 ・ドル安を懸念していない。