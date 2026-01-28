【経済指標】 【米国】 ＊S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）23:00 結果1.39% 予想1.2%前回1.32%（1.31%から修正）（前年比) ＊住宅価格指数（11月）23:00 結果0.6% 予想0.2%前回0.4%（前月比) ＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）0:00 結果84.5 予想91.0前回94.2（89.1から修正） 【発言・ニュース】 ＊米５年債入札結果 最高落札利回り