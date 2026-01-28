ＤｅＮＡの東克樹投手（３０）が２７日、横須賀市内の球団施設で自主トレを公開。若手の奮起など投手陣全体の底上げを訴えているエースは、悲願のリーグ制覇へ、チーム全体の目標として「規定投球回到達４人」の高いハードルを設定した。今オフはウェートトレで筋肉量をアップ。早くもブルペンで変化球を投げるなど調整は順調だ。ただ、３年連続２ケタ勝利で今季も開幕投手最有力の左腕も「僕だけじゃ優勝できない。他の先発が