きしたかの高野10m高飛び込みリベンジ1月21日放送の「水曜日のダウンタウン」で行われた「きしたかの高野10m高飛び込みリベンジ」という企画が波紋を呼んでいる。きしたかのの高野正成が10メートルの高さの飛び込み台から、プールに飛び込むことができるかどうかというチャレンジ企画だった。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「高すぎるよ」「これは飛べないな」…高野が挑戦した高飛び込み、実際の現場この企画