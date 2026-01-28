内閣支持率にどれくらい影響があるのか第51回衆院選は公示され、2月8日の投開票に向けて12日間の超短期決戦に入った。高市早苗首相（自民党総裁）は連立を組む日本維新の会との与党で過半数（233）の確保を勝敗ラインとし、中道改革連合（以下、中道）は比較第1党を目指す。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」中道の人気、浸透度は今一つとの見方もあるが、高市官邸が重視している